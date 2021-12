È stato il protagonista di un’amatissima serie televisiva dei primi anni 2000, lo ricordate? Eccolo oggi (Di domenica 26 dicembre 2021) È stato il protagonista indiscusso di un’amatissima serie tv andata in onda nei primi anni 2000: lo ricordate? Eccolo oggi. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: protagonista indiscusso di un’amatissima serie televisiva andata in onda nei primi anni 2000, il giovanissimo attore ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin dal primo momento. Leggi anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 dicembre 2021) Èilindiscusso ditv andata in onda nei: lo. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui:indiscusso diandata in onda nei, il giovanissimo attore ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin dal primo momento. Leggi anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DavideCrusader : @GuidoCrosetto Commenti marginali. Italia da 50 anni è democrazia cartonata, finte e pianificate alternanze per gar… - GiuseppeRuscon2 : @AlbertoBagnai Certamente Pasolini disse questa frase, che è vera, ma utopica. Il capitalismo non è allo stato attu… - PierangeloFlor1 : Scambio alla pari Ricci per Conti e siamo amici come prima dai, non mi dite che non valgono la stessa cifra visto c… - IPuntato : @BruNOgrindxxx @Potito40709597 Ma magari. Sogno una famiglia unita a vedere il finale di quel film, dove il protago… - Mellow87_ : Fosse stato il protagonista la saga sarebbe durata 7 minuti -