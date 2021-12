È morto “The Undertaker” Sinistra: l’ex campione del mondo di kickboxing era un negazionista convinto (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid, morto “The Undertaker” Sinistra, ex campione del mondo di kickboxing E’ morto all’età di 41 anni Frederic Sinistra, atleta conosciuto nel mondo degli sport di combattimento anche come “l’uomo più forte del Belgio” o “the Undertaker” (il becchino, ndr). Il gigante, originario di Liegi, è deceduto a soli 41 anni dopo aver vissuto mesi tribolati, raccontati anche sui suoi profili social. Il lottatore, capace in carriera anche di laurearsi campione del mondo e d’Europa di kickboxing, ha dovuto fare i conti con il Covid. Un’esperienza che lui, negazionista convinto, ha documentato sui social. A fine novembre è risultato positivo a ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid,“The, exdeldiE’all’età di 41 anni Frederic, atleta conosciuto neldegli sport di combattimento anche come “l’uomo più forte del Belgio” o “the” (il becchino, ndr). Il gigante, originario di Liegi, è deceduto a soli 41 anni dopo aver vissuto mesi tribolati, raccontati anche sui suoi profili social. Il lottatore, capace in carriera anche di laurearsidele d’Europa di, ha dovuto fare i conti con il Covid. Un’esperienza che lui,, ha documentato sui social. A fine novembre è risultato positivo a ...

