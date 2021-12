E’ morto Desmond Tutu, l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Capo – E’ morto a 90 anni Desmond Tutu, l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali Sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato”. Premio Nobel per la Pace nel 1984, Tutu è stato il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo e ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Sono diverse le sue iniziative politiche ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Capo – E’a 90 anniin. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: “La scomparsa delemeritoè un altro capitolo del lutto nell’addionostra nazione a una generazione di eccezionalini che ci hanno lasciato in eredità unliberato”. Premio Nobel per la Pace nel 1984,è stato il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo e ha sempreto per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Sono diverse le sue iniziative politiche ...

