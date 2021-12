Dramma in Algeria, calciatore muore in campo: Sofiane Loukar colto da arresto cardiaco – VIDEO (Di domenica 26 dicembre 2021) Un giocatore algerino si è accasciato sul terreno di gioco durante una gara di seconda divisione, morendo poco dopo. Sofiane Loukar, 30 anni, capitano del Mc Saida, era momentaneamente uscito dal campo in seguito ad uno scontro di gioco che gli aveva procurato un trauma cranico. Il match in questione si stava svolgendo ad Orano, circa 420 km ad ovest della capitale Algeri. LEGGI ANCHE => Pallacanestro, malore durante la partita: muore in campo un giocatore 32enne Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore è poi rientrato sul terreno di gioco. Tutto sembrava andare per il meglio ma dopo qualche minuto Loukar è crollato a terra sotto gli occhi sgomenti dei suoi compagni di squadra, degli avversari e del pubblico sugli ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 dicembre 2021) Un giocatore algerino si è accasciato sul terreno di gioco durante una gara di seconda divisione, morendo poco dopo., 30 anni, capitano del Mc Saida, era momentaneamente uscito dalin seguito ad uno scontro di gioco che gli aveva procurato un trauma cranico. Il match in questione si stava svolgendo ad Orano, circa 420 km ad ovest della capitale Algeri. LEGGI ANCHE => Pallacanestro, malore durante la partita:inun giocatore 32enne Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, ilè poi rientrato sul terreno di gioco. Tutto sembrava andare per il meglio ma dopo qualche minutoè crollato a terra sotto gli occhi sgomenti dei suoi compagni di squadra, degli avversari e del pubblico sugli ...

