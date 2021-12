Dramma a Giugliano | 38enne muore schiacciato dall’ascensore

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tragedia di Natale a. Il 24 dicembre scorso – da quanto apprende Teleclubitalia – un ragazzo, Ciro Liotti, è morto dopo essere rimastodel palazzo in cui abitava, in via Aviere Mario Pirozzi., tragedia di Natale:mortoLe circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare. L’incidente si sarebbe verificato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Giugliano

