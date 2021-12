Dona 26 mila euro per far acquistare i regali di Natale per le famiglie più bisognose: il gesto di un avvocato (Di domenica 26 dicembre 2021) L’avvocato Kenneth J. Allen ha Donato 30.000 dollari, in buoni regalo, alle famiglie più bisognose dell’Indiana nord occidentale. Ogni famiglia ha ricevuto una carta regalo da 100 dollari da spendere a Meijer, un centro commerciale nel Midwest. Grazie a questo gesto, le famiglie potranno acquistare i regali per i loro bambini. L’atto di beneficenza dell’avvocato Allen: carte regalo per i bisognosi Sono 120 le famiglie che verranno scelte dalla School City di Hammond e che riceveranno la carta regalo per il centro commerciale Meijer dal valore di 100 dollari. L’avvocato Kenneth J. Allen ha offerto questo importante regalo. Le famiglie scelte sono state indirizzate verso oggetti ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 dicembre 2021) L’Kenneth J. Allen hato 30.000 dollari, in buoni regalo, allepiùdell’Indiana nord occidentale. Ogni famiglia ha ricevuto una carta regalo da 100 dollari da spendere a Meijer, un centro commerciale nel Midwest. Grazie a questo, lepotrannoper i loro bambini. L’atto di beneficenza dell’Allen: carte regalo per i bisognosi Sono 120 leche verranno scelte dalla School City di Hammond e che riceveranno la carta regalo per il centro commerciale Meijer dal valore di 100 dollari. L’Kenneth J. Allen ha offerto questo importante regalo. Lescelte sono state indirizzate verso oggetti ...

Advertising

Umbria24 : Vende copie del suo libro e dona il ricavato al Santa Maria di Terni: 12 mila euro per il reparto di Oncologia - mila_lavi : RT @SaveChildrenIT: In #Afghanistan è in corso la peggiore crisi umanitaria di sempre e milioni di bambini sono senza cibo e al freddo. Don… - caterinacorda1 : RT @InVeritatetweet: L'autoproclamato «governo dei migliori» dona 800 mila € per celebrare il comunismo italiano! - laBellabrigata : RT @InVeritatetweet: L'autoproclamato «governo dei migliori» dona 800 mila € per celebrare il comunismo italiano! - manu_etoile : RT @InVeritatetweet: L'autoproclamato «governo dei migliori» dona 800 mila € per celebrare il comunismo italiano! -