Advertising

StraNotizie : Domenica In, un positivo nello staff: salta la puntata di oggi - malinca73 : RT @Adnkronos: #DomenicaIn, oggi niente puntata speciale: c’è un positivo nello staff. #ultimora - Adnkronos : #DomenicaIn, oggi niente puntata speciale: c’è un positivo nello staff. #ultimora - xyxyxy163 : Ogni tanto il COVID evita guai peggiori! Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano… - infoitcultura : Domenica In, un positivo al Covid: salta la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica positivo

salta a causa di un membro dello staff risultatoal . Poche ore dopo l'annuncio della ...In, cosa andrà in onda al suo posto La Rai decide così di cambiare le carte in tavola e per ...(aggiornamento di Alessandro Nidi) MARA VENIER, "MIA SQUADRA DECIMATA DAL COVID"/ Stefano Magnanensi "Non sonoIn, Zucchero: 'Amo le curve delle donne' Nel prosieguo di '...Elisabetta e Giovanni Scifoni, una storia d'amore salvata da un sacerdote. La bellissima esperienza nella web sit com ideata dal ...La Rai per questo Santo Stefano cambia il palinsesto. Domenica In salta a causa di un membro dello staff risultato positivo al Covid. Poche ore dopo l’annuncio della diretta della ...