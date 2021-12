Domenica In: Salta la Diretta! Ecco Perché! (Di domenica 26 dicembre 2021) La diretta di Domenica In prevista per il giorno di Santo Stefano è Saltata all’ultimo minuto. Tutto a causa di un caso di positività al Covid riscontrata in un membro dello staff. Il pubblico può stare tranquillo, visto che la zia Mara sarà comunque in video con un’intervista preregistrata ai tre cantanti de Il Volo. Non solo, Domenica In riproporrà ‘Il meglio di..’ dove verranno trasmessi i momenti più belli e che hanno appassionato il pubblico in questi ultimi mesi. Ecco tutto i dettagli! Salta la diretta di Santo Stefano di Domenica In L’ultima diretta di Domenica In di questo 2021 è Saltata in extremis. Il motivo è presto detto. Un membro dello staff sarebbe risultato positivo al Coronavirus, motivo per il quale questa persona, insieme ad altri ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 26 dicembre 2021) La diretta diIn prevista per il giorno di Santo Stefano èta all’ultimo minuto. Tutto a causa di un caso di positività al Covid riscontrata in un membro dello staff. Il pubblico può stare tranquillo, visto che la zia Mara sarà comunque in video con un’intervista preregistrata ai tre cantanti de Il Volo. Non solo,In riproporrà ‘Il meglio di..’ dove verranno trasmessi i momenti più belli e che hanno appassionato il pubblico in questi ultimi mesi.tutto i dettagli!la diretta di Santo Stefano diIn L’ultima diretta diIn di questo 2021 èta in extremis. Il motivo è presto detto. Un membro dello staff sarebbe risultato positivo al Coronavirus, motivo per il quale questa persona, insieme ad altri ...

Advertising

Adnkronos : #DomenicaIn, oggi niente puntata speciale: c’è un positivo nello staff. #ultimora - BrusatiLoriana : RT @ilgiornale: Un positivo al Covid nello staff di Domenica In ha fatto saltare la puntata di Santo Stefano in diretta del programma di Ma… - ilgiornale : Un positivo al Covid nello staff di Domenica In ha fatto saltare la puntata di Santo Stefano in diretta del program… - infoitcultura : Domenica In salta per Covid: staff in isolamento - infoitcultura : Per un caso Covid salta Domenica In il 26 dicembre, niente diretta ma c’è Il Volo con l’intervista registrata -