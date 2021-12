Domenica In, puntata di Santo Stefano saltata: staff di Mara Venier in quarantena (Di domenica 26 dicembre 2021) La Rai per questo Santo Stefano cambia il palinsesto. Domenica in salta a causa di un membro dello staff risultato positivo al Covid. Poche ore dopo l'annuncio della diretta della puntata speciale ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) La Rai per questocambia il palinsesto.in salta a causa di un membro dellorisultato positivo al Covid. Poche ore dopo l'annuncio della diretta dellaspeciale ...

Advertising

realtimetvit : Avete capito bene: lo show più atteso d’Italia arriva in #PrimaTv su #RealTime. ???? Non perdere la prima puntata di… - AmiciUfficiale : Manca sempre meno alla puntata di domenica e @Fedez in sala prove si sta impegnando al massimo! #Amici21 - chetempochefa : Domenica per l’ultima puntata del 2021 di #CTCF non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Ministro della Salute… - pallino21253332 : RT @ilmessaggeroit: Domenica In, salta la puntata di Santo Stefano: staff di Mara Venier in quarantena - infoitcultura : Domenica In, puntata di Santo Stefano saltata: staff di Mara Venier in quarantena -