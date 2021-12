Domenica in: Mara Venier non va in onda in diretta. Cosa succede alla trasmissione in onda il 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Rai1 per la giornata di Santo Stefano non abbandona le tradizioni ed ospita ancora una volta nel suo pomeriggio l’apprezzato appuntamento con Mara Venier e con la sua Domenica In. La conduttrice ritorna con una puntata particolare per l’ultima volta in questo 2021 nell’appuntamento di Domenica 26 dicembre 2021. Nonostante le ore di avvicinamento alla trasmissione siano state molto travagliate per la positività al Covid di un componente dello staff della trasmissione, il programma andrà lo stesso in onda ma con una scaletta differente rispetto a quella messa in conto nei giorni precedenti. La trasmissione deve dunque segnare un improvviso cambiamento dei suoi piani e le tre ore di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Rai1 per la giornata di Santo Stefano non abbandona le tradizioni ed ospita ancora una volta nel suo pomeriggio l’apprezzato appuntamento cone con la suaIn. La conduttrice ritorna con una puntata particolare per l’ultima volta in questo 2021 nell’appuntamento di262021. Nonostante le ore di avvicinamentosiano state molto travagliate per la positività al Covid di un componente dello staff della, il programma andrà lo stesso inma con una scaletta differente rispetto a quella messa in conto nei giorni precedenti. Ladeve dunque segnare un improvviso cambiamento dei suoi piani e le tre ore di ...

