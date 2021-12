Domenica In, le anticipazioni della puntata del 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Al via oggi la quindicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier Dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 26 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quindicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Un Santo Stefano speciale con un’intervista inedita ed esclusiva in studio ai tre ragazzi de Il Volo, venuti appositamente in Italia per registrare questa puntata festiva con Mara Venier. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album ‘Il Volo Sings Morricone’ e raccontare alcuni momenti inediti della loro vita privata ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Al via oggi la quindicesimadiIn condotta da Mara Venier Dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,26dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quindicesimadi ‘In’ condotta da Mara Venier. Un Santo Stefano speciale con un’intervista inedita ed esclusiva in studio ai tre ragazzi de Il Volo, venuti appositamente in Italia per registrare questafestiva con Mara Venier. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significativeloro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album ‘Il Volo Sings Morricone’ e raccontare alcuni momenti ineditiloro vita privata ...

