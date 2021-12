Domenica In: gli ospiti di Mara Venier di oggi, 26 dicembre 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 dicembre 2021 Torna oggi, 26 dicembre 2021, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 26 dicembre 2021 su Rai 1. ospiti della puntata di oggi 26 dicembre La puntata di ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 26 dicembre 2021)In, anticipazioni edella puntata di, 26Torna, 26In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,26su Rai 1.della puntata di26La puntata di ...

Advertising

AlfredoPedulla : Ora c’è anche il Cavaliere Bianco… godetevi il 26 la domenica, le feste, i parenti, gli amici, tutto ?? ?? a presto - consolesvizzIT : Volete passare una domenica alternativa? Alla Cineteca Milano Meet in Viale Vittorio Veneto 2 vi aspettano quattro… - Esercito : Buona domenica con il 4° Reggimento Carri in addestramento per operare efficacemente in qualsiasi scenario operativ… - alepontecorvo : “Il 26 in teoria si mangiano gli avanzi” ahahahahaha era una battuta vero? Oggi non è solo Santo Stefano è pure dom… - rotaruchristina : RT @TrastevereRM: Buongiorno bagnato dal #pantheon , Buona Domenica ed auguri a tutti gli Stefano e Stefanie presenti su #Twitter ?? https:/… -