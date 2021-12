Domenica In, cambio in corsa per la Venier: salta la diretta del 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per i fan di Mara Venier e gli appassionati di Domenica In: salterà la diretta dell’amatissimo programma, che doveva andare in onda Domenica 26 dicembre. Al suo posto andrà in onda un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore Domenicale di Rai 1. Domenica In, perché salta la diretta del 26 dicembre Duro colpo per Mara Venier e per Domenica In: la puntata del 26 dicembre, che sarebbe dovuta andare in onda come ogni weekend, sarà cancellata dal palinsesto per fare spazio a un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore Domenicale di Rai 1. Il perché di questa scelta è presto detto e anche ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per i fan di Marae gli appassionati diIn: salterà ladell’amatissimo programma, che doveva andare in onda26. Al suo posto andrà in onda un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitorele di Rai 1.In, perchéladel 26Duro colpo per Marae perIn: la puntata del 26, che sarebbe dovuta andare in onda come ogni weekend, sarà cancellata dal palinsesto per fare spazio a un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitorele di Rai 1. Il perché di questa scelta è presto detto e anche ...

Advertising

infoitcultura : Domenica in, cambio di programma per la quindicesima puntata - EdithMora1D : RT @LiveNationIT: #LouisTomlinson, il concerto previsto ad aprile a Milano si sposta al Mediolanum Forum! Nuove disponibilità di biglietti… - bellicapelli15 : Domenica in, cambio di programma per la quindicesima puntata - writelnAP : Suor Giacinta, perché pioveva, per attraversare il giardino esposto al cielo ha rannicchiato le ali della cornetta… - nonlinearterms : @Marvin1311 @Chris_ItaArg @NackaSkoglund89 Ma voi avete mai visto uno stop di Zapata? Avete mai notato la postura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica cambio Oroscopo della settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 Troppo importante, precisa la Luna nuova di domenica in sesta Casa, il lavoro, la salute e la ...avete appena finito di acquistare e spendere e siete di nuovo al centro commerciale? Forse per un cambio,...

Domenica In, salta la diretta di domani: Mara Venier e la corsa ai ripari Domenica In, salta la diretta: Mara Venier corre ai ripari per la puntata del 26 dicembre Cambio di programma in corsa per la puntata di Domenica In di domani (26 dicembre), Mara Venier e tutta la sua squadra non terranno compagnia in diretta ai telespettatori del pomeriggio di Rai1. ...

Domenica in, cambio di programma per la quindicesima puntata Tvblog Domenica in, cambio di programma per la quindicesima puntata A causa di alcuni contagi da Covid che hanno coinvolto il gruppo di lavoro del programma diretto e condotto da Mara Venier, non ci sarà la parte in diretta prevista. Il resto della puntata in diretta, ...

Magi(a) di Natale: domenica al Santuario di Muggia vecchia concerti natalizo di Serenade Prosegue la serie di tre concerti dell'Associazione musicale Serenade Ensemble di Muggia con la fattiva collaborazione della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e degli "Amici di Muggia Vecchia"per for ...

Troppo importante, precisa la Luna nuova diin sesta Casa, il lavoro, la salute e la ...avete appena finito di acquistare e spendere e siete di nuovo al centro commerciale? Forse per un,...In, salta la diretta: Mara Venier corre ai ripari per la puntata del 26 dicembredi programma in corsa per la puntata diIn di domani (26 dicembre), Mara Venier e tutta la sua squadra non terranno compagnia in diretta ai telespettatori del pomeriggio di Rai1. ...A causa di alcuni contagi da Covid che hanno coinvolto il gruppo di lavoro del programma diretto e condotto da Mara Venier, non ci sarà la parte in diretta prevista. Il resto della puntata in diretta, ...Prosegue la serie di tre concerti dell'Associazione musicale Serenade Ensemble di Muggia con la fattiva collaborazione della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e degli "Amici di Muggia Vecchia"per for ...