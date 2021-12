Domenica In: annullata la puntata di domenica 26 dicembre, ecco il perché (Di domenica 26 dicembre 2021) La puntata odierna di domenica In, talk show di Rai 1 in onda ogni domenica alle 14 con Mara Venier, è stata cancellata in extremis: ecco le motivazioni. Nella giornata di oggi, domenica 26 dicembre, non andrà in onda la puntata di domenica In che era stava prevista. (screenshot video)Il motivo per cui la puntata odierna è stata cancellata è un caso di Covid-19, contratto da uno dei membri dello staff della trasmissione in onda ogni domenica su Rai 1 alle ore 14. domenica In: salta l’ultimo appuntamento del 2021 Il membro dello staff di domenica In che ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 dicembre 2021) Laodierna diIn, talk show di Rai 1 in onda ognialle 14 con Mara Venier, è stata cancellata in extremis:le motivazioni. Nella giornata di oggi,26, non andrà in onda ladiIn che era stava prevista. (screenshot video)Il motivo per cui laodierna è stata cancellata è un caso di Covid-19, contratto da uno dei membri dello staff della trasmissione in onda ognisu Rai 1 alle ore 14.In: salta l’ultimo appuntamento del 2021 Il membro dello staff diIn che ...

elveticaM : @_lavispateresa_ E pure la giornata. Siccome Domenica in in diretta annullata - CalendPodismoIT : Thiene (Vi) - Domenica 26 Dicembre - La 14° Stragiaxà Race è stata ANNULLATA - elveticaM : @soleee103 È stata annullata per decreto e anche diretta di domenica in domani per positivo - chiediaskribi : ++ PRESENTAZIONE ANNULLATA ++ La presentazione di domenica 19 dicembre alle ore 18.30 di PATRIE, l'antologia poetic… -