Di Maio elogia "Stanotte a Napoli": "Che bello questo viaggio"

Napoli – "Che bello questo viaggio a Napoli! Una perla del Sud che tutto il mondo ci invidia, raccontata in tutta la sua immensa storia, cultura, bellezza da Alberto Angela in "Stanotte a Napoli". Se ve lo siete perso, vi consiglio di vederlo. Buone feste a tutti!". Lo afferma su Facebook il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio (foto) a proposito di "Stanotte a Napoli" che ieri sera su Rai1, condotto da Alberto Angela, ha vinto la sfida del prime time. Per il direttore di Rai1, Stefano Coletta, "Sono stati premiati il progetto e l'originalità del format".

