Desmond Tutu | morto l' arcivescovo simbolo della lotta all' apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la Pace

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - KarenMMiddleton : Vale, Desmond Tutu. A giant. - repubblica : Sudafrica, morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid. Aveva 90 anni - AlessiaPesaresi : Sant'Egidio ricorda con affetto l'arcivescovo Desmond Tutu, uomo di pace, che si è spento questa mattina a Capetown… - RitastellaX : RT @GassmanGassmann: Muore Desmond Tutu, arcivescovo che ha combattuto e vinto in Sudafrica,la guerra contro l’Apartheid. Con lui scompare… -

Ultime Notizie dalla rete : Desmond Tutu

Addio all'arcivescovo sudafricano, uno dei simboli della lotta contro l'apartheid in Sudafrica e poi promotore della riconciliazione. Si è spento all'età di novant'anni a Cape Town. Vinse anche il Premio Nobel per la pace ...L'arcivescovo e premio Nobel per la Paceè morto all'età di 90 anni: è stato il simbolo dell'anti - apartheid in Sudafrica. Addio a, arcivescovo simbolo della lotta contro l'apartheid in Sudafrica, morto alle prime ...L’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all’apartheid in Sudafrica, è morto a Cape Town ...La Comunità di Sant'Egidio ricorda con affetto Desmond Tutu, arcivescovo anglicano sudafricano, premio Nobel per la Pace, che si è spento questa mattina a Capetown, all'età di 90 anni. Noto in tutto i ...