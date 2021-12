Desmond Tutu, morto l'arcivescovo simbolo della lotta all'apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la Pace (Di domenica 26 dicembre 2021) È morto all'età di 90 anni l'arcivescovo Sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid e poi promotore della riconciliazione. Lo comunica la... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 dicembre 2021) Èall'età di 90 anni l'no, uno dei simboliresistenza contro l'e poi promotorericonciliazione. Lo comunica la...

Advertising

GassmanGassmann : Muore Desmond Tutu, arcivescovo che ha combattuto e vinto in Sudafrica,la guerra contro l’Apartheid. Con lui scompa… - KarenMMiddleton : Vale, Desmond Tutu. A giant. - francescacheeks : 'If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor'. Ci ha lasciati oggi Des… - wganapini : Onoro Desmond Tutu,con riconoscenza imperitura - diegogomabogado : D.E.P. Desmond Tutu #Ubuntu -