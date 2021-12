Desmond Tutu morto | addio all’icona anti-apartheid in Sudafrica e premio Nobel per la pace

(Di domenica 26 dicembre 2021) Èl’arcivescovono, che fu uno dei simboli della resistenza contro l’e divenne poi il promotore della riconciliazione., 90 anni, arcivescovo anglicano, vinse nel 1984 ilper lacome simbolo della lotta nonviolenta contro il regime razzista. Ma dopo la fine dell’, dopo che Nelson Mandela era stato eletto presidente del nuovoideò e presiedette la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (Trc), creata nel 1995, che in un doloroso e drammatico processo di pacificazione fra le due parti della societàna, mise in luce la verità sulle atrocità commesse durante i decenni di ...

Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - GassmanGassmann : Muore Desmond Tutu, arcivescovo che ha combattuto e vinto in Sudafrica,la guerra contro l’Apartheid. Con lui scompa… - repubblica : Sudafrica, morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid. Aveva 90 anni - angiuoniluigi : RT @fanpage: ULTIM'ORA È morto all'età di 90 anni l'arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all… - speragire : Sudafrica, è morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid -

Monsignorè morto all'età di 90 anni. Insieme a Nelson Mandela, fu grande anima della liberazione della popolazione di colore dall'apartheeid del Sudafrica. nelle immagini l'annuncio allo stadio di ...Addio all'arcivescovo sudafricano, uno dei simboli della lotta contro l'apartheid in Sudafrica e poi promotore della riconciliazione. Si è spento all'età di novant'anni a Cape Town. Vinse anche il Premio Nobel per la pace ...Il vescovo è stato insignito del riconoscimento per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca ...È morto all’età di 90 anni l’arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la pace nel 1984. A dare la notizia della morte di Tutu è stato ...