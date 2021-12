Desmond Tutu | è morto a 90 anni l’arcivescovo premio Nobel che ha combattuto l’apartheid

(Di domenica 26 dicembre 2021)Mpilo, famoso oppositore delin Sudafrica, èall’età di 90. Primo arcivescovo di colore a Città del Capo,vinse ilper la pace nel 1984. Ha coniato la famosa espressione «Rainbow Nation» per riferirsi al suo paese d’origine poi ripresa da Nelson Mandela. Ha superato una diagnosi di cancro alla prostata nel 1996. La sua visione politica era ispirata al concetto africano di ubuntu, ovvero quello di una società senza divisioni e nella quale ciascuna persona ha un ruolo. Dopo la fine delguidò la Commissione per la verità e la riconciliazione, si è battuto anche contro le discriminazioni dei gay nella chiesa e si è detto favorevole ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - GassmanGassmann : Muore Desmond Tutu, arcivescovo che ha combattuto e vinto in Sudafrica,la guerra contro l’Apartheid. Con lui scompa… - repubblica : Sudafrica, morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid. Aveva 90 anni - angiuoniluigi : RT @fanpage: ULTIM'ORA È morto all'età di 90 anni l'arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all… - speragire : Sudafrica, è morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid -

Ultime Notizie dalla rete : Desmond Tutu

Monsignorè morto all'età di 90 anni. Insieme a Nelson Mandela, fu grande anima della liberazione della popolazione di colore dall'apartheeid del Sudafrica. nelle immagini l'annuncio allo stadio di ...Addio all'arcivescovo sudafricano, uno dei simboli della lotta contro l'apartheid in Sudafrica e poi promotore della riconciliazione. Si è spento all'età di novant'anni a Cape Town. Vinse anche il Premio Nobel per la pace ...Il vescovo è stato insignito del riconoscimento per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca ...È morto all’età di 90 anni l’arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la pace nel 1984. A dare la notizia della morte di Tutu è stato ...