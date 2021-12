Dedicato a Valeria | storia di un’insegnante Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 26 dicembre 2021) Inviata da Diego Palma - La scuola è un luogo speciale, se ci sono persone che ogni giorno sanno chiedersi come dare senso alla crescita umana e culturale di giovani in formazione. E ci sono, tra questi, insegnanti che lo sanno fare con una tale energia travolgente ed una straordinaria dedizione da essere un polo di attrazione per chiunque ci creda: alunni, colleghi, genitori. L'articolo .