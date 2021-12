De Luca: “Omicron spaventosa diffusione, rischiamo di riempire ospedali. Guai perdere la testa in queste feste” (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Guai a noi se perdiamo la testa in questi giorni, cerchiamo di stare a casa il più possibile”. Il governatore Vincenzo De Luca fa gli auguri ai campani e, nella consueta diretta Fb andata in onda il 24 dicembre, esorta a comportamenti “seri e responsabili” per fronteggiare la nuova ondata di contagi da variante Omicron. De Luca ricorda che in più occasioni, come per l’obbligo delle mascherine all’aperto (ora introdotto a livello nazionale ma rimasto sempre in vigore in Campania) “abbiamo preso decisioni anticipando il governo, come per il divieto alle feste in piazza. Lo facciamo perché la Campania deve essere più rigorosa di ogni altra regione, siamo – in particolare l’area metropolitana di Napoli – il territorio d’Italia e d’Europa più densamente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “a noi se perdiamo lain questi giorni, cerchiamo di stare a casa il più possibile”. Il governatore Vincenzo Defa gli auguri ai campani e, nella consueta diretta Fb andata in onda il 24 dicembre, esorta a comportamenti “seri e responsabili” per fronteggiare la nuova ondata di contagi da variante. Dericorda che in più occasioni, come per l’obbligo delle mascherine all’aperto (ora introdotto a livello nazionale ma rimasto sempre in vigore in Campania) “abbiamo preso decisioni anticipando il governo, come per il divieto allein piazza. Lo facciamo perché la Campania deve essere più rigorosa di ogni altra regione, siamo – in particolare l’area metropolitana di Napoli – il territorio d’Italia e d’Europa più densamente ...

