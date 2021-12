Datteri | 10 benefici che non immagini se ne mangi due al giorno

Leggi su formatonews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Isono un must nel periodo natalizio.arli nel quotidiano apporta moltialla salute.are duealfa bene (Pexels)Le feste natalizie sono caratterizzate dalla presenza, a fine pasto, di torrone, pandoro e panettone. Un altro protagonista indiscusso è il dattero. Non manca mai insieme ad altra gustosa frutta secca. Il dattero si abbina sempre al natale, ma è ideale anche per uno spuntino quotidiano. Gli amanti dei sapori dolci e della frutta secca gradiranno imoltissimo! Questi frutti molto dolci, teneri e deliziosi sono ricchi di proprietà (potassio, vitamine, zuccheri, sali minerali ed amminoacidi). Le proprietà deili rendono frutti indicati per mantenere una buona salute e ...