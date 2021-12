Dall' autogol di James al guizzo di Lukaku | guarda la rimonta del Chelsea

Advertising

CB_Ignoranza : Spezia 1-1 Empoli: 50’ Autogol di Marchizza, passato quest’estate dallo Spezia all’Empoli; 72’ Autogol di Nikolaou… - roberto_morotti : @giorgiogus1 Certo, bisogna chiamarlo con il suo nome: autogol. E come chiamerebbe lo scoprire che la/e vaccinazion… - emanuel8__ : RT @acm95fede: com’è strano il calcio domenica ci viene annullato un gol perché giroud da terra “disturba” juan jesus nell’azione del gol… - LucaZucchetti98 : RT @acm95fede: com’è strano il calcio domenica ci viene annullato un gol perché giroud da terra “disturba” juan jesus nell’azione del gol… - e_lamadonna : RT @acm95fede: com’è strano il calcio domenica ci viene annullato un gol perché giroud da terra “disturba” juan jesus nell’azione del gol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall autogol

Il Chelsea di Tuchel vince 3 - 1 in rimonta al Villa Park e aggancia il Liverpool al 2° posto. Blues sorpresi nel Boxing Day dallo sfortunatodi James, rimedia Jorginho su rigore. Lukaku entra dopo l'intervallo e la ribalta: suo il vantaggio al 56', suo il penalty procurato nel finale e trasformato nuovamente da Jorginho. Guarda gli ...Serviva il riscatto e è arrivato nonostante le tante difficoltà portate'avversario. Subiscono ... Non eseguono praticamente nessuna conclusione nello specchio, facendosi aiutare da undel ...Il Chelsea riprende a correre e coglie un successo tutt'altro che scontato sul campo dell'ostico Aston Villa. Al Villa Park di Birmingham la squadra di Tuchel va in svantaggio con un autogol di James ...Dopo l'impresa col Milan in piena emergenza i partenopei non bissano la vittoria, anzi capitolano contro i liguri che firmano una zampata importante in chiave .... Alla ripresa, iniziata in svantaggio ...