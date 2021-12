Dal primo gennaio stretta sul contante, il tetto scende a 1.000 euro (Di domenica 26 dicembre 2021) stretta in arrivo sui pagamenti in contante: dal primo gennaio il tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. Previste multe o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per chi trasgredisce. I nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021)in arrivo sui pagamenti in: dalilrà dagli attuali 2mila a mille. Previste multe o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per chi trasgredisce. I nuovi ...

