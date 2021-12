Dal Canada sono sicuri: Insigne andrà al Toronto, forse già a gennaio! (Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2021 salvo clamorose sorprese si chiuderà con un affare irrisolto in casa Napoli: il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne. Il numero 24 tra poco più di un mese sarà libero di accasarsi a parametro zero con qualsiasi club. Non mancano, ovviamente, le pretendenti anche in Serie A: su tutte si è parlato di Juventus L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2021 salvo clamorose sorprese si chiuderà con un affare irrisolto in casa Napoli: il rinnovo del capitano Lorenzo. Il numero 24 tra poco più di un mese sarà libero di accasarsi a parametro zero con qualsiasi club. Non mancano, ovviamente, le pretendenti anche in Serie A: su tutte si è parlato di Juventus L'articolo

Advertising

Luigiantonio80 : RT @napolista: L’olimpica afgana Rezayee: «Le atlete rimaste in Afghanistan temono per la vita, cambiano nascondigli» Alla Cnn. Dopo le Ol… - napolista : L’olimpica afgana Rezayee: «Le atlete rimaste in Afghanistan temono per la vita, cambiano nascondigli» Alla Cnn. D… - titty_napoli : RT @_SiGonfiaLaRete: Toronto, dal Canada ne sono certi: “#Insigne al 95% si farà” - _SiGonfiaLaRete : Toronto, dal Canada ne sono certi: “#Insigne al 95% si farà” - ildelfinogiulio : @AndreaMarango20 Puoi andare a cercarti la legislazione di qualsiasi nazione riconosca la maternità surrogata, dal… -