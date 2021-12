Da Depero a Bragaglia | i libri futuristi furono il fior fiore dell' avanguardia

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 dicembre 2021) Nella storia deic’è un prima e un dopo gli anni immediatamente attigui alla Prima guerra mondiale. Dappertutto in Europa, dall’Urss dove ai bolscevichi era riuscito il gran colpo’ottobre 1917 alla Germania annichilita dalle pesantissime sanzioni che le hanno appioppato i vincitori, succede che l’alfabetoa grafia editoriale venga ora stravolto da gruppi di intellettuali e scrittori/poeti che è come se chiedessero rabbiosamente alla carta stampata nuove e più esasperate valenze comunicative. Scelgono caratteri tipografici più acuminati, sfrantumano quell’impaginazione simmetrica che neidurava da quando il tedesco Johannes Gutenberg aveva inventato l’artea stampa, hanno bisognoe immagini e in particolare’immagine fotografica per ...