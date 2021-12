Da Curry a Giannis | che giocate! Guarda il meglio del Natale Nba

Advertising

cucchi976 : #NBAXmas -Taj Gibson esiste ancora? -Bobby Portis che forte -Giannis che animale -Con Green e Curry a smazzare Lo… - NullDeNient : Comunque non per vantarmi ma ho Curry, Otto porter e Giannis al Dunkest! #OTnba ?? - Lordalex__ : @DinisPeixoto1 Curry e Giannis ???? - Assurba84248179 : mancano giannis e curry lo so, ma mi andava di variare premiando altri giocatori. #NBA75 - BetoMandetta : RT @brwarriors_: Nova corrida para o MVP: 1. STEPHEN CURRY 2. Kevin Durant 3. Nikola Jokic 4. Chris Paul 5. Giannis Antetokounmpo Volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Curry Giannis

La Gazzetta dello Sport

Cinque partite nel giorno di Natale in Nba: New York Knicks - Atlanta Hawks 101 - 87, Milwaukee Bucks - Boston Celtics 117 - 113, Phoenix Suns - Golden State Warriors 107 - 116, Los Angeles Lakers - ...Sono 33 invece quelli realizzati da Stephennel successo contro Phoenix, mentreAntetokounmpo incanta al rientro (36 punti) ed è decisivo nella vittoria in rimonta su Boston. Tutto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport e d ...Ha saltato le ultime cinque gare dei Bucks Giannis Antetokounmpo è fuori dal protocollo anti-Covid e dovrebbe essere in campo per la gara di Natale tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Antetokounmpo ...