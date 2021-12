Crystal Palace, anche Vieira positivo al Covid: salta la gara col Tottenham (Di domenica 26 dicembre 2021) Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, è risultato positivo all’ultimo tampone per il Covid: il comunicato del club Patrick Vieira, risultato positivo al Covid, salterà il match di oggi contro il Tottenham. Lo comunica il Crystal Palace sui propri canali ufficiali. COMUNICATO – «Possiamo confermare che il manager del Crystal Palace Patrick Vieira è in autoisolamento dopo aver restituito un test positivo per il Covid-19 e sarà assente per la partita di oggi contro il Tottenham. Il vice allenatore Osian Roberts sostituirà Vieira per la partita di oggi». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Patrick, tecnico del, è risultatoall’ultimo tampone per il: il comunicato del club Patrick, risultatoal, salterà il match di oggi contro il. Lo comunica ilsui propri canali ufficiali. COMUNICATO – «Possiamo confermare che il manager delPatrickè in autoisolamento dopo aver restituito un testper il-19 e sarà assente per la partita di oggi contro il. Il vice allenatore Osian Roberts sostituiràper la partita di oggi». L'articolo proviene da ...

