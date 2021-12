Crystal Palace | anche Vieira è positivo | salta il Tottenham

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Non finiscono i casi Covid in Premier League. Dopo Steven Gerrard, è Patrickl’altro allenatore che dovràre il Boxing Day in panchina a causa di un tampone. Lo ha comunicato il: “Confermiamo che il manager delPatrickè in autoisolamento dopo essere risultatoad un test Covid e che sarà assente per la partita di oggi contro gli Spurs. Il vice allenatore Osian Roberts sostituiràper la partita di oggi”. Intorno alle 12:00, ilaveva dato appuntamento ai tifosi allo stadio e la gara al momento è quindi confermata: “La partita casalinga di oggi pomeriggio si svolgerà come da programma”, è il tweet degli Spurs. ...