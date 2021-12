Cruzeiro | Rodrigues | “Ronaldo pagherà il debito del club con la Fifa”

(Di domenica 26 dicembre 2021) “Il Fenomeno”,, nuovo azionista di maggioranza dei brasiliani del, salderà ildi 7,7 milioni di euro che lavanta nei confronti della società di Belo Horizonte. La leggenda brasiliana, che ha acquistato il 90% delper circa 62,5 milioni di euro, dovrà quindi farsi carico di questa ulteriore spesa. A renderlo noto è il presidente del, Sergio Santosche, intervistato da TV Mafia Azul, ha così commentato: “Saràa pagare, anche se in teoria, ilappartiene alla società. Il prossimo anno avremo un altro grande esborso per la firma di Rodriguinho, che è stato acquistato e ancora non pagato, circa 4 milioni. Vogliamo garantire un buon funzionamento il prossimo anno, senza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cruzeiro Rodrigues

SPORTFACE.IT

Ronaldo quindi torna alin una nuova veste tra l'entosiasmo dei tifosi. L'annuncio è arrivato dal presidente della Raposa, Sergio Ramos, in un video insieme a Ronaldo che, già ...... Sergio Ramos, in un video che ha subito scatenato l'entusiasmo dei tifosi. Per l'acquisto del, l'ex interista ha utilizzato la Tara Sports, società di sua proprietà già usata per ...A renderlo noto è il presidente del Cruzeiro, Sergio Santos Rodrigues che, intervistato da TV Mafia Azul, ha così commentato: “Sarà Ronaldo a pagare, anche se in teoria, il debito appartiene alla ...L'ex calciatore - già proprietario del 51% del Real Valladolid - ha rilevato la società brasiliana, con l'obiettivo di riportarla in prima divisione.