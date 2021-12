Cremonese | Luci spiega il motivo del suo addio | “Mio figlio è malato Spero che nel 2022 si trovi la cura”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’ormai ex centrocampista della Carrarese, Andrea, ha appena risolto il contratto con la squadra per tornare nella sua Livorno. Qui ha rilasciato qualche battuta al TgR Rai Toscanando ilche lo ha spinto a prendere questa decisione: “Avrei voluto finire la stagione a Carrara ma per motivi familiari sono dovuto tornare a casa. MioMarco ha una malattia degenerativa senza cure (Fibroplasia Ossificante Progressiva, ndr.), quindi crescendo ha più bisogno della mia presenza. Era giusto che mia moglie non dovesse affrontare tutto questo da sola. Il Livorno? La scorsa stagione la società aveva deciso di non tenermi e per me era stato un grande dispiacere perché ho sempre detto che avrei voluto finire la mia carriera in amaranto. Per ilil mio sogno è che ...