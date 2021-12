Covid, zona gialla prorogata in Friuli Venezia Giulia che fra due settimane rischia l'arancione (Di domenica 26 dicembre 2021) ... è quanto è scritto nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre citato nell'ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone "ulteriori misure urgenti in ... Leggi su ilpiccolo.gelocal (Di domenica 26 dicembre 2021) ... è quanto è scritto nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre citato nell'ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone "ulteriori misure urgenti in ...

