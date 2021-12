Covid, ultime news. Aumentano i contagi da Omicron, solo oggi 1.800 voli cancellati. LIVE (Di domenica 26 dicembre 2021) Salgono a più di 6mila le soppressioni nel weekend di Natale. In Italia, come annuncia la Cabina di regia, è stata superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Friuli-Venezia Giulia e Calabria in zona gialla per altre due settimane. Da domani la terza dose di vaccino per i fragili tra i 12 e 15 anni e i ragazzi di 16 e 17 anni. E dal 10 gennaio mascherine Ffp2 per il personale scolastico Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) Salgono a più di 6mila le soppressioni nel weekend di Natale. In Italia, come annuncia la Cabina di regia, è stata superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Friuli-Venezia Giulia e Calabria in zona gialla per altre due settimane. Da domani la terza dose di vaccino per i fragili tra i 12 e 15 anni e i ragazzi di 16 e 17 anni. E dal 10 gennaio mascherine Ffp2 per il personale scolastico

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - TgLa7 : ????#Covid 100mila casi nelle ultime 24 ore in #Francia ???? - cala_l_asso : RT @Michele_Arnese: 'Omicron è diventato il ceppo dominante in Portogallo, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 10.000 casi… - stefmess81 : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 -