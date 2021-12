Covid Toscana | contagi da record Da domani vaccini booster anche per i 16 - 17enni

(Di domenica 26 dicembre 2021) Firenze, 26 dicembre 2021 - Unabbattuto,se nessuno lo avrebbe voluto: 3.438 positivi in ventiquattro ore in, dato comunicato nel giorno di Natale , il numero più alto dall'...

... anche se nessuno lo avrebbe voluto: 3.438 positivi in ventiquattro ore in, dato comunicato nel giorno di Natale , il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Una situazione simile ......la terribile pagina di vuoto e restrizioni che ci ha lasciato e continua a causare il- 19, ... Se vuoi leggere le notizie principali dellaiscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...E' stato un Natale da cifre record. La curva dei contagi da Covid continua la sua salita in Italia: ieri sono state 54.762 le persone risultate positive, circa 4 mila in più rispetto all'altro ieri, n ...Il weekend di Natale non sta frenando la campagna vaccinale. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni, con un totale di 46.210.620 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all'85 ...