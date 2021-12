Covid: si spende per salute e benessere. Stop consumi superflui. Si risparmia per pagare le bollette (Di domenica 26 dicembre 2021) Forse ci faremo qualche concessione con i saldi, ammesso che siano veri sconti e non l'occasione per riciclare merce rimasta in magazzino. Ma quasi nessuno cederà all'edonismo, ossia a quella concezione della filosofia secondo cui il piacere è il bene sommo dell'uomo e il suo conseguimento il fine esclusivo della vita. Lo certifica anche il Censis: l'edonismo è morto: anche se sarà tenuto a bada il Covid, gli italiani non torneranno a consumi voluttuari. Ma punteranno su cose concrete: spenderanno per salute, il benessere e sostenibilità, compreso quel rincaro delle bollette che rischia di far sballare i bilanci delle famiglie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) Forse ci faremo qualche concessione con i saldi, ammesso che siano veri sconti e non l'occasione per riciclare merce rimasta in magazzino. Ma quasi nessuno cederà all'edonismo, ossia a quella concezione della filosofia secondo cui il piacere è il bene sommo dell'uomo e il suo conseguimento il fine esclusivo della vita. Lo certifica anche il Censis: l'edonismo è morto: anche se sarà tenuto a bada il, gli italiani non torneranno avoluttuari. Ma punteranno su cose concrete:ranno per, ile sostenibilità, compreso quel rincaro delleche rischia di far sballare i bilanci delle famiglie L'articolo proviene da Firenze Post.

