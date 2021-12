Covid | salta la puntata speciale di ' Domenica In' | ecco cosa è successo

Advertising

xyxyxy163 : Ogni tanto il COVID evita guai peggiori! Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano… - infoitcultura : Domenica In, un positivo al Covid: salta la diretta - infoitcultura : Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano con Il Volo e De Martino - CorSport : #Vieira positivo al Covid-19: salta il match contro il #Tottenham di #Conte ?? - CalcioNews24 : #CrystalPalace, #Vieira positivo al #Covid: salta il #Tottenham ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salta

Roma, 26 dicembre 2021 -la puntata speciale di 'Domenica In' dopo che un componente dello staff è risultato positivo al: dunque niente puntata speciale di Santo Stefano in diretta per il programma condotto da ...Non andrà in onda lo speciale in diretta di Santo Stefano Domenica In, oggi la puntataper un positivo alnello staff . Non si terrà, quindi, l'edizione speciale in diretta di Santo Stefano del programma, condotto da Mara Venier su RaiUno. Al suo posto, 'Il meglio di ...Roma, 26 dicembre 2021 - Salta la puntata speciale di 'Domenica In' dopo che un componente dello staff è risultato positivo al Covid: dunque niente puntata speciale di Santo Stefano in diretta per il ...La Rai per questo Santo Stefano cambia il palinsesto. Domenica In salta a causa di un membro dello staff risultato positivo al Covid. Poche ore dopo l’annuncio della diretta della ...