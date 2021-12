Covid, prorogata la zona gialla per la Calabria: arriva l'ordinanza (Di domenica 26 dicembre 2021) quanto ha deciso il ministero della Salute con una specifica ordinanza pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. Attualità Leggi su citynow (Di domenica 26 dicembre 2021) quanto ha deciso il ministero della Salute con una specificapubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. Attualità

