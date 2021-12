Covid, oltre tremila voli cancellati nel mondo il giorno di Santo Stefano (Di domenica 26 dicembre 2021) oltre tremila voli sono stati cancellati nel mondo il 26 dicembre, causando ulteriori disagi chi intende spostarsi in aereo nel periodo festivo. Secondo il sito FlightAware , sono stati cancellati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021)sono statinelil 26 dicembre, causando ulteriori disagi chi intende spostarsi in aereo nel periodo festivo. Secondo il sito FlightAware , sono stati...

Advertising

repubblica : Covid: arrivati a oltre 6mila voli cancellati nel mondo a Natale - matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - SkyTG24 : Covid, Omicron dilaga in Europa, pronte restrizioni. Record in Francia, oltre 100mila casi - MagnaniBruna : @maxdantoni ignorano con intenzione anche chi ha avuto il covid e ha anticorpi imm. sars cov2 alti dopo oltre sei… - Sharatan_ : RT @Canone_Inverso_: (2) rispetto al numero totale di segnalazioni di eventi avversi per tutti i ?? [combinati], dal 2011 al 2020 e per i pr… -