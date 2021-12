Covid | oltre 1 500 voli cancellati nel mondo il giorno di Santo Stefano

Advertising

matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - SkyTG24 : Covid, Omicron dilaga in Europa, pronte restrizioni. Record in Francia, oltre 100mila casi - repubblica : Covid: arrivati a oltre 6mila voli cancellati nel mondo a Natale - frankfranfranco : RT @Michele_Arnese: 'Omicron è diventato il ceppo dominante in Portogallo, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 10.000 casi… - Rog_2 : RT @ilriformista: Nel giorno di Santo Stefano ci sono state già 1500 cancellazioni di voli aerei a causa della situazione epidemiologica h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

1.500 voli sono stati cancellati nel mondo il 26 dicembre, causando ulteriori disagi chi ...di volo e altri membri dello staff sono dovuti andare in quarantena dopo essere stati esposti al, ...LONDRA -1.500 voli sono stati cancellati in tutto il mondo oggi, causando ulteriori disagi ai viaggiatori che intendono spostarsi in aereo durante il periodo festivo. Secondo il sito web di monitoraggio ...Dixie è la sorella maggiore della nota Charlie D’Amelio. Dixie, come la sorella, ha spiccate doti artistiche che le hanno permesso di raggiungere oltre 50 milioni di followers su Tik Tok. Cantante, sc ...Se si risulta positivi al tampone effettuato per fare ingresso in Italia (o rientrare dopo le vacanze all’estero) le spese per ...