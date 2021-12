Covid oggi Veneto, 2.093 contagi e 1 morto: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 2.093 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia salgono a 12282. Calano invece per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in area medica, 1.178 (-10); in lieve diminuzione anche quelli in terapia intensiva, 172 (-2). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 2.093 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia salgono a 12282. Calano invece per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in area medica, 1.178 (-10); in lieve diminuzione anche quelli in terapia intensiva, 172 (-2). L'articolo proviene da Italia Sera.

