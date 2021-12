Covid oggi VdA | 29 contagi e nessun morto | bollettino 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 29 i nuovida coronavirus26in Valle d’Aosta, secondo i numeri dell’ultimo-19. Non si registrano altri morti. I positivi attuali sono 1246 di cui 1215 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.238 unità, +7 rispetto a ieri. I tamponi fino adeffettuati sono 343.629 mentre i casi finora testati sono 105.922. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia adsono 487. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

