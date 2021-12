Covid oggi Toscana | 3 075 contagi | bollettino 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 3.075 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. “I posti letto occupati in TI (Terapia intensiva, ndr) sono 72, stabili rispetto a ieri (12,63% l’indice di saturazione) – si legge ancora – In areanon TI i ricoveri sono 443, +34 rispetto a ieri (8,80% indice di saturazione)”. “A causa di un aggiornamento dei sistemi da parte di un ospedale, sono stati caricatianche alcuni dati non immessi ...

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto - repubblica : Covid, oggi nuovo record di casi: 54.762. I morti sono 144. Tasso di positivita' al 5,6% - fdalmaso : @Luca_Mussati @maxdantoni Credo nessuno punti a 'zero covid' oggi. Pure Australia e NZ hanno ceduto. - bmanfellotto : RT @eziomauro: Covid, migliaia di voli cancellati. 1500 solo oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Questi i dati contenuti nel Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il monitoraggio settimanale sul, pubblicato, in particolare sulla distribuzione dei casi ..., diretta mondo Omicron, migliaia di voli cancellati in tutto il mondo Sono già più di 1.800 i voli cancellatinel mondo, oltre 3.000 quelli rinviati a causa del. È quanto emerge dai ...Leggi anche > Bollettino Covid di Natale: 144 morti e quasi 55mila casi in più, i positivi superano quota 500mila. Capodanno 2022, feste e locali: le regole del nuovo decreto. Tutte le feste in piazza ...Firenze, 26 dicembre 2021 - Il dato quotidiano dell'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti vede la provincia di Arezzo con i numeri più alti: 122 di tasso giornaliero con 412 casi in provincia.