Covid oggi Toscana, 3.075 contagi: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 3.075 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. “I posti letto occupati in TI (Terapia intensiva, ndr) sono 72, stabili rispetto a ieri (12,63% l’indice di saturazione) – si legge ancora – In area Covid non TI i ricoveri sono 443, +34 rispetto a ieri (8,80% indice di saturazione)”. “A causa di un aggiornamento dei sistemi da parte di un ospedale, sono stati caricati oggi anche alcuni dati non immessi ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 3.075 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. “I posti letto occupati in TI (Terapia intensiva, ndr) sono 72, stabili rispetto a ieri (12,63% l’indice di saturazione) – si legge ancora – In areanon TI i ricoveri sono 443, +34 rispetto a ieri (8,80% indice di saturazione)”. “A causa di un aggiornamento dei sistemi da parte di un ospedale, sono stati caricatianche alcuni dati non immessi ...

