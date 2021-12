Covid oggi Sicilia, 1.727 contagi e 10 morti: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 1.727 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 263. Al momento i positivi sull’isola sono 28. 529. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 341, Messina a 332, Catania a 287, Siracusa a 251 e Trapani a 192. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 1.727 i nuovida Coronavirus, domenica 262021 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 263. Al momento i positivi sull’isola sono 28. 529. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 341, Messina a 332, Catania a 287, Siracusa a 251 e Trapani a 192. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

