Covid oggi Lombardia | 4 581 contagi e 15 morti A Milano 1 807 nuovi casi

Sono 4.581 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.260 persone. Al momento in Lombardia ci sono 119. 987 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 1807, Varese 630, Bergamo 441, Como 373 e Brescia 297.

