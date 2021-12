Covid oggi Lazio, 3.665 contagi e 9 morti. A Roma 2.012 nuovi casi (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 3.665 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 9 persone. A Roma ci sono stati 2.012 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.224 tamponi molecolari e 20.202 antigenici con un tasso di positività al 10%. I ricoverati sono 963, 16 in più da ieri, 134 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 875. “Rivolgo due inviti a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – Il 37% percento degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettivo delle 2 milioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 3.665 ida Coronavirus, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 9 persone. Aci sono stati 2.012. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.224 tamponi molecolari e 20.202 antigenici con un tasso di positività al 10%. I ricoverati sono 963, 16 in più da ieri, 134 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 875. “Rivolgo due inviti a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – Il 37% percento degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettivo delle 2 milioni ...

