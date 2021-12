Covid oggi Italia, Meloni: “Ventilazione al chiuso arma efficace” (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid in Italia e Ventilazione degli ambienti chiusi. “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle” dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Ora che è l’Oms a ribadire che la Ventilazione è un’arma efficace contro il contagio, ci auguriamo che il Governo Draghi si svegli e applichi questo sistema non solo alle scuole, ma a tutti i luoghi di lavoro pubblici e investa per incentivarne l’introduzione anche in quelli privati, sostenendo economicamente le aziende” conclude. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021)indegli ambienti chiusi. “Da oltre un anno, Fratelli d’propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle” dice il presidente di Fratelli d’Giorgia. “Ora che è l’Oms a ribadire che laè un’contro il contagio, ci auguriamo che il Governo Draghi si svegli e applichi questo sistema non solo alle scuole, ma a tutti i luoghi di lavoro pubblici e investa per incentivarne l’introduzione anche in quelli privati, sostenendo economicamente le aziende” conclude. L'articolo proviene da Sbircia ...

