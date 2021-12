Covid oggi Italia | 24 883 contagi e 81 morti | bollettino 26 dicembre

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto - rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - DiRosadipietro : RT @vitalbaa: È ciò che descrivo nel mio articolo di oggi ( - rosatoeu : Jovanotti ha il Covid, la rivelazione sui social. L’artista su TikTok: 'Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...decisa dei contagi, trainati dalla variante Omicron . Tra vigilia e Natale non sono decollati 7.000 aerei e tantissimi sono stati ritardati, scrive il sito Flightaware. Se poi contiamo, ...ABRUZZO - Sono 225 i contagi da coronavirus in Abruzzo, 26 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e ...Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà in Piemonte lunedì 27 dicembre. Alle ore 9.45 visiterà l’hub vaccinale della Caserma Vian di Cuneo ..."Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà ...