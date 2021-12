Covid oggi Emilia, 2.921 contagi e 21 morti: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 2.921 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 21 morti nella Regione per un totale di 14.146 vittime nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.384 tamponi molecolari con un tasso di positività al 19,3%. In isolamento domiciliare 53.528 persone. Da ieri sono guarite 905 persone. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri, mentre sono 1.187 quelli negli altri reparti Covid, 45 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena (513) e Reggio Emilia (476); poi Rimini (310), Ravenna (276), e Parma (197); quindi Cesena (143), Piacenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 2.921 i nuovida Coronavirus, domenica 262021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 21nella Regione per un totale di 14.146 vittime nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.384 tamponi molecolari con un tasso di positività al 19,3%. In isolamento domiciliare 53.528 persone. Da ieri sono guarite 905 persone. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri, mentre sono 1.187 quelli negli altri reparti, 45 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena (513) e Reggio(476); poi Rimini (310), Ravenna (276), e Parma (197); quindi Cesena (143), Piacenza ...

