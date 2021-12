Covid oggi Campania, 1.594 contagi e 4 morti: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 1.594 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, in Campania secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.675 In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 493 i pazienti con il Coronavirus nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 1.594 i nuovida Coronavirus, domenica 262021, insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.675 Insono 29 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 493 i pazienti con il Coronavirus nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto - rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - CronacheNuoresi : #Covid. 244 positivi oggi in Sardegna e oltre 5mila persone in isolamento - ereike05 : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte Due decessi di persone positive, uno di oggi, comunicati dalla @regionepiemonte. Il totale diventa 11… -